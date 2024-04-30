Dell Inspiron 14 Plus на Snapdragon X Elite засветился в Geekbench

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования ноутбука Dell Inspiron 14 Plus, который еще не был представлен официально. Данный лэптоп интересен своей аппаратной платформой, ведь он основан на 12-ядерном чипе Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100 с тактовой частотой до 3,42 ГГц. Бенчмарк также подтвердил наличие 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Windows 11 Pro. Ноутбук набрал 1765 баллов в одноядерном испытании и 4367 баллов в многоядерном тестировании. Релиз первых ноутбуков с этим процессором Qualcomm ожидается в ближайшие недели.