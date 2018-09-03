Dell Inspiron 5000 стоит 460 долларов

Официально представлен новый гибридный ноутбук Dell Inspiron 5000, который выглядит очень привлекательно и стильно, плюс у него откидной дисплей. Вы можете в любой момент превратить свой ноутбук в планшет с сенсорным дисплеем, что в некоторых ситуациях действительно удобно и полезно. Например, можно поставить ноутбук домиком и показать какую-то презентацию или просто посмотреть фильм, плюс вы можете отогнуть дисплей и получить полноценный планшет. Стоимость базовой версии составляет 460 долларов и хотя железо там очень простое, для казуального пользователя этого будет предостаточно. Осталось только дождаться релиза в России и посмотреть на цены для местного рынка, которые обычно заметно выше. Для работы и домашнего использования ноутбук идеально подходит, как мне кажется.