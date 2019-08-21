Dell Inspiron 7000 с диагональю 17,3 дюйма

2019-08-21, Автор - Влад Волошин; Продукт - Dell Inspiron 7000; [21]
Многие современные пользователи жалуются на то, что ноутбуки стали слишком уже компактные и что иногда хочется больше диагонали. Обычно в таких ситуациях покупают просто монитор большей диагонали и получают удовольствие от работы с устройством, но если вы хотите именно ноутбук с большой диагональю, то Dell Inspiron 7000 в новом исполнении будут выглядеть просто шикарно. Там есть модель с диагональю дисплея 17,3 дюйма, которая идеально подходит для работы с разного рода проектами, текстами, графикой и прочим контентом. Вы можете даже выбрать мощную комплектацию и полностью избежать проблем с производительностью в любых программах. Вопрос только в стоимости устройства, так как пока что цену на ноутбук никто не называет.


Комментарии и отзывы Dell Inspiron 7000
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