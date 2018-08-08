Dell Inspiron Chromebook 11 идеален для школы

В последнее время много производителей выпускают свои продукты на операционной системе Chrome OS. Например, вот в продажу поступил ноутбук Dell Inspiron Chromebook 11, который просто идеально подходит для образовательной сферы и работы дома с текстами или почтой. Ноутбук довольно простенький и порадовать вас высокой производительность не может, но вы всегда можете поработать с документами, таблицами, посмотреть какую-то информацию в интернете. Для этих задач продукта хватает с большим запасом, плюс он заметно дешевле потенциальных конкурентов на Windows. Так то если вам не нужно много мощности, то обязательно посмотрите в сторону этой новинки — продукт действительно крутой. В игры не поиграть, правда, но это в некоторых ситуациях даже плюс — дети не будут на уроках отвлекаться.