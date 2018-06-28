Dell Latitude 3190 идеален для учебы

Официально представлен ноутбук Dell Latitude 3190, который компания позиционирует как идеальное устройство для образовательной среды. Стоит понимать, что в последнее время многие компании выпускают свои устройства именно для студентов и школьников, так как это золотая жила. Только представьте себе — вы выпускаете ноутбук и говорите, что он слабенький, но для школы подойдет идеально. Игры на нем не запустить, а вот документы и интернет работают отлично. Родители смотрят на такую рекламу и сразу бегут в магазин за доступной покупкой, которая будет работать года три-четыре и радовать чадо всем необходимым. Думаю, это шикарный вариант не только для производителя, но и для самих родителей, ведь им не нужно будет покупать дорогой компьютер. Компактные размеры, необходимые порты и качественный дисплей — большего в школе и не нужно.