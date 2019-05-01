Dell Precision 3540 создан для работы

Многие пользователи считают, что на рынке есть всего один достойный ноутбук для работы и это MacBook. Правда, на самом деле это далеко не так, ведь если посмотреть на продажи той же компании Dell, то вы поймете, какие ноутбуки предпочитают сотрудники не только крупных офисов, но и в целом корпоративного сектора. Именно для них и был выпущен ноутбук Dell Precision 3540, который создавался специально для рабочих задач, проведения конференций или собеседований. Это полноценная рабочая станция начального уровня, которая выглядит стильно, может похвастаться довольно высокой производительностью за свои деньги и массой прочих особенностей Стоит ноутбук всего 800 долларов, что для данного сегмента очень и очень хорошо. Ждем в России?