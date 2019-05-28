Dell Precision 5540 для ценителей мощности

Нужно понимать, что далеко не все пользователи покупают ноутбук для игр или прочих развлечений. Есть определенная категория пользователей, которая покупает новые ноутбуки с производительной начинкой исключительно ради того, чтобы на них работать и выполнять какие-то задачи быстрее и с большим комфортом. Среди ярких примеров очень крутых рабочих станций можно отметить Dell Precision 5540. Это действительно мощная станция, которая умещается у вас в сумке и позволяет работать в любой точке мира. Вы можете брать ноутбук с работы домой и дома, за обеденным столом, доделывать ваши проекты на том же компьютере, на котором вы работали в офисе. Это очень удобно и если вы давно мечтали о подобном решении, то стоит обратить внимание на Dell Precision 5540.