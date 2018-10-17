Dell UltraSharp U2419HC стоит адекватных денег

В последнее время можно заметить тотальный спад стоимости мониторов с разрешением FullHD. Пользователи активно переходят на 4К формат, так как он приятнее и удобнее во многих отношениях, так что необходимость в более старых решениях постепенно отпадает. Это дает возможность компаниям избавляться от старых матриц по доступной цене и если вы покупатель, который пока что не хочет переходить на новый формат, то самое время присмотреться к FullHD. Например, вот в продажу поступил шикарный монитор Dell UltraSharp U2419HC, у которого диагональ дисплея составляет 24 дюйма при разрешении 1920 на 1080 точек. Этого предостаточно, чтобы вы могли играть в игры, смотреть фильмы или просто сидеть в социальных сетях. Нет ничего лишнего, цена адекватная, сборка у производителя одна из лучших на рынке. Отличное решение.