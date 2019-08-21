Dell Vostro 13 5000 на новых процессорах

Официально представлен новый компактный ноутбук Dell Vostro 13 5000, который построен на основе процессоров Intel Core десятого поколения. В этом его главная особенность, ведь производитель предоставляет вам достаточно высокую производительность при довольно низком потреблении энергии. Этого достаточно, чтобы вы могли долго работать с ноутбуком и не переживать об уровне заряда. Конечно, за столь крутые бонусы придется переплатить немало денег, но если ноутбук и его функции в режиме мобильного варианта использования вам важнее, чем цена стационарного компьютера подешевле, то можно смело рекомендовать продукт всем желающим. За свои деньги это отличный вариант ноутбука со стильным дизайном и прочими существенными преимуществами.