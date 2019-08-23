Dell XPS 13 Developer Edition для фанатов Ubuntu

Для некоторых пользователей, которые занимаются программированием или чем-то в таком духе, ноутбуки на Windows 10 кажутся очень неудобными в работе. Это все из-за специальных приложений, которые создаются для определенных систем. Благо, совсем скоро в продажу поступит ноутбук Dell XPS 13 Developer Edition, который будет работать на Ubuntu и вы сможете поставить туда тот софт, который вам необходим в первую очередь. Стоимость ноутбука пока что не уточняется, но стоит понимать, что это довольно мощное решение, которое еще и создается для определенных пользователей, а не для массовой аудитории. Весьма вероятно, что это будет гаджет с довольно высокой стоимостью, которая оправдана целым рядом функций и возможностей. Оно того точно стоит.