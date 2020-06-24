Dell XPS 13 Developer Edition уже в продаже с Ubuntu

Многие пользователи покупают ноутбуки не для учебы или игр, а для работы в довольно специфических сферах вроде программирования. И иногда в таких ситуациях хочется получить сразу готовый продукт, чтобы моментально приступить к работе, а не тратить время на какие-то настройки системы, на работу с софтом и так далее. Специально для таких пользователей был представлен ноутбук Dell XPS 13 Developer Edition, который сразу поставляется с операционной системой Ubuntu 20.04 LTS. Конечно, стоит сказать, что это не лучшее решение с учетом того, что у данной версии системы есть явные минусы и недостатки, но если вы хотите сразу получить готовое решение, то стоит посмотреть в сторону этого гаджета. Преимущества очевидные, достаточно лишь присмотреться.