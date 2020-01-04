Dell XPS 13 безрамочный ноутбук с процессорами Intel Core 10

Компания Dell представила перед выставкой CES-2020, обновленный ноутбук XPS 13.

Ноутбук получил безрамочный дисплей InfinityEdge. Рамки на самом деле есть, но они очень тонкие.

Диагональ экрана составляет 13,4 дюймов. Обработанный алюминий, углеродное волокно, тканое стекловолокно и закаленное стекло Corning Gorilla Glass обеспечивают стойкость и легкость конструкции.

Внутри новинки разместили процессоры Intel Core 10-го поколения. Время автономной работы ноутбука до 19 часов.

Также Dell XPS 13 стал первым ноутбуком, сертифицированным по стандарту Project Athena. Это специальная метка Intel, которая означает, что ноутбук показал достойные результаты по шести критериям: скорость включения, производительность и отзывчивость, интеллектуальность, время автономной работы, возможности подключения и форм-фактор.

Компания выставила ценник в 1000 долларов. В продажу поступят ноутбуки в конце января 2020 года.