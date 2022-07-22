Dell XPS 13 получил версию на Ubuntu

Canonical объявила, что Dell XPS 13 Plus Developer Edition — это первый ноутбук, сертифицированный для версии Linux Ubuntu 22.04 LTS. Это означает, что вы можете купить его, начиная с августа, с предустановленной Ubuntu, в то время как нынешние владельцы модели XPS 13 Plus, продаваемой с Windows 11, могут загрузить и установить Ubuntu 22.04 LTS «и получить тот же аппаратно-оптимизированный опыт». Сертификация Ubuntu означает, что все компоненты будут «работать должным образом», а обозначение LTS (долгосрочная поддержка) означает, что они будут поддерживаться в течение не менее 10 лет с обслуживанием «базового пакета» и обновлениями безопасности.

Ноутбук также включает в себя специальное программное обеспечение или драйверы, отличные от стандартного дистрибутива, где это необходимо, автоматически устанавливаемые в оптимальной конфигурации. Ubuntu 22.04 представляет собой новую версию среды рабочего стола Gnome 42 Linux, предлагающую повышенную производительность с тройной буферизацией и расширенными настройками управления питанием. Система также включает новые макеты рабочего пространства, жесты сенсорной панели и параметры настройки, включая темный стиль для разных рабочих столов. Dell уже много лет предлагает ноутбуки XPS 13 с Linux, начиная с ноутбука Project Sputnik на базе Ubuntu, который также предназначен для разработчиков. Неплохая возможность немного сэкономить, так как эта версия стоит дешевле ноутбука на Windows 11.