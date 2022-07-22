Dell XPS 13 получил версию на Ubuntu

Ноутбук также включает в себя специальное программное обеспечение или драйверы, отличные от стандартного дистрибутива, где это необходимо, автоматически устанавливаемые в оптимальной конфигурации. Ubuntu 22.04 представляет собой новую версию среды рабочего стола Gnome 42 Linux, предлагающую повышенную производительность с тройной буферизацией и расширенными настройками управления питанием. Система также включает новые макеты рабочего пространства, жесты сенсорной панели и параметры настройки, включая темный стиль для разных рабочих столов. Dell уже много лет предлагает ноутбуки XPS 13 с Linux, начиная с ноутбука Project Sputnik на базе Ubuntu, который также предназначен для разработчиков. Неплохая возможность немного сэкономить, так как эта версия стоит дешевле ноутбука на Windows 11.