Dell XPS 15 и его функции

Ноутбук получил 15,6-дюймовый сенсорный дисплей Infinity Edge с разрешением 3840х2160 пикселей, обеспечивающий высокую яркость, насыщенный цвет и точную передачу деталей. Кроме того, XPS 15 впервые в линейке XPS получил (опционально) OLED-матрицу с пикселями, которые полностью отключаются для достижения настоящего чёрного цвета и значительно более высокой контрастности. Такой дисплей в сочетании с контентом Dolby Vision позволяет передавать яркие сцены в 40 раз ярче, а черные — в 10 раз темнее.Второй новинкой стал Dell XPS 15. От предшественника он отличается только техническими характеристиками. Ноутбук получил процессор Intel девятого поколения (до Core i9), дискретную видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1650, до 64 ГБ оперативной памяти и и PCIe SSD ёмкостью 2 ТБ.Толщина XPS 13 2-in-1 в самом широком месте составляет 13 мм, а весит ноутбук порядка 1,3 килограмма. Из разъемов в нем предусмотрены два порта Thunderbolt 3, слот для карт памяти microSD и комбинированный аудиоразъём. Ноутбук выпускается в разных модификациях с 10-нм процессорами Intel десятого поколения от Core i3-1005 G1 до Intel Core i7-1065 G7. Остальные характеристики включают до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR 4x 3733 МГц, SSD-накопитель до 1 ТБ и аккумулятор на 51 Вт⋅ч. В зависимости от версии ноутбук может работать под управлением операционной системы Windows 10 Home или Windows 10 Home Ultra. Чем последняя отличается от «домашней» — неизвестно.О стоимости новинки пока неизвестно.