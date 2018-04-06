Dell XPS 15 на новом процессоре

Как только компания Intel говорит про новые процессоры, сразу выходит новый ноутбук Dell XPS 15. Это уже как закономерность, которую мы прослеживаем уже какой год к ряду. Компания показывает действительно крутое решение, которое за свои деньги может конкурировать с MacBook, а иногда даже опережает его по мощности. Теперь в продажу поступит новинка на процессорах поколения Intel Coffee Lake-H, которые заметно интереснее предыдущего поколения. Пока что говорить с уверенностью о том, что новые процессоры будут заметно мощнее никто не может, это лишь небольшой апгрейд, который ноутбук может и не требовал. Но, с другой стороны, зачем продавать ноутбуки на старом процессоре, если есть новый вариант с большей производительностью и новыми фишками? Пока что стоимость не указана, тем более для рынка России.