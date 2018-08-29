Dell анонсировала гибридный портативный компьютер Inspiron Chromebook 14

Состоялся анонс нового гибридного портативного компьютера Dell Inspiron Chromebook 14. Аппарат получил 14-дюймовый экран с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Основой устройства стал процессор Intel Core i3-8130 U поколения Kaby Lake. Крышку с экраном можно вращать на 360 градусов для использования устройства в режиме планшета. Время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 10 часов. Предусмотрены контроллеры Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, два порта USB 3.1 Type-C и порт USB 3.1 Type-A. Продажи новинки стартуют с 23 октября по цене 600 долларов.