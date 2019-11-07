Dell анонсировала планшет Latitude 7220 Rugged Extreme

2019-11-07, Автор - Ramil; Продукт - Latitude 7220 Rugged Extreme; [25]
Dell анонсировала новый ноутбук для пользователей которые работают в суровых условиях. По словам производителя планшет полностью защищен.

Ноутбук получил улучшенный FHD дисплей с антибликовым покрытием. Дисплей сенсорный, что позволяет работать даже в перчатках. Имеет доступ к FirstNet, который предназначен для служб экстренной помощи. Ноутбук имеет сертификаты IP-65, MIL-STD-810G/H, также ноутбук устойчив к температурам от минус 30 до плюс 60 градусов Цельсия.

Latitude 7220 Rugged Extreme оборудован двумя аккумуляторами. Важнейшие подключения Wifi, 4G / LTE, WWAN, WLAN и GPS позволяют пользователям легко оставаться на связи, где бы они ни находились.

Встроенная инфракрасная камера с функцией распознавания лиц Windows Hello. Ноутбук можно заказать напрямую в магазине на сайте Dell.

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