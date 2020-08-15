Dell готовит два новых игровых монитора линейки Alienware с Fast IPS матрицей

Компания Dell сообщила, что готова представить два новых игровых монитора с Fast IPS матрицей. Линейка Alienware будет представлена двумя моделями Alienware AW2721D и Alienware AW3821DW. Обе модели будут иметь время отклика 1 мс. Мониторы получили сертификацию Display HDR 600 и пиковую яркость 600 кд/м2.

AW2721D предлагает 27 дюймовый экран с разрешением 2560 x 1440 пикселей. Частота обновления экрана составляет 240 Гц. Alienware AW3821DW будет иметь 37,5 дюймовый экран с разрешением 3840 × 1600 пикселей. Частота обновления составит 144 Гц. Монитор оснащен встроенной подсветкой AlienFX. На данный момент известно, что мониторы Dell Alienware AW2721D и Alienware AW3821DW появятся в следующем году.