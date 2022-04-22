Dell и Alienware представили линейку игровых ПК и ноутбуков на базе AMD Ryzen 7 5800X3D

Новый настольный компьютер Alienware Aurora Ryzen Edition R14 Gaming отличается новым дизайном Legend 2.0, который придает ему индустриальный вид. Варианты ЦП включают до AMD Ryzen 9, а также новый процессор Ryzen 7 5800X3D, материнскую плату с чипсетом B550, до AMD Radeon RX 6900 XT или NVIDIA GeForce RTX 3090, до 128 ГБ памяти DDR4-3600, до Блок питания Platinum мощностью 750 Вт, хранилище NVMe емкостью до 4 ТБ — все это в корпусе с усовершенствованным жидкостным охлаждением ЦП и до четырех 120-мм вентиляторов. Корпус весит 16,5 кг и имеет размеры 589x225x510 (ДхШхВ). Он будет стоить от 2949 долларов США и будет предлагаться с более премиальными конфигурациями.
Ноутбук Dell G15 (5525) Ryzen Edition будет оснащен новейшими процессорами Ryzen 6000H вплоть до Ryzen 9 6900HX, графикой NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti и различными вариантами FHD и QHD. Ноутбук может быть оснащен до 32 ГБ памяти DDR5-4800, до 2 ТБ PCIe NVMe SSD и превосходным диапазоном ввода-вывода
Alienware называет m17 R5 и m15 R7 самыми мощными ноутбуками с APU AMD Ryzen 6000. Ноутбуки могут быть сконфигурированы с комбинацией графических процессоров NVIDIA или вы можете выбрать ноутбук на AMD с процессорами AMD Ryzen, вариантами графики AMD Radeon и интеллектуальными технологиями AMD, такими как SmartShift MAX, Smart Access Memory и Smart Access Graphics который позволяет ноутбуку интеллектуально переключаться между iGPU RDNA 2 на APU Ryzen 6000 и дискретной графикой RDNA 2 в зависимости от рабочей нагрузки.
Что касается вариантов ЦП, ноутбуки Alienware AMD Advantage оснащены новейшими APU Ryzen 6000 под кодовым названием Rembrandt, которые поддерживают архитектуру ядра Zen 3+ и iGPU RDNA 2. Для m17 R5 вы можете выбрать между Ryzen 7 6800H, Ryzen 9 6900H и Ryzen 9 6980HX с 8 ядрами с максимальным ускорением 5 ГГц, вплоть до NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (16 ГБ / 180 Вт), или AMD Radeon RX 6850M XT (12 ГБ 175 Вт) с дискретной графикой и до 64 ГБ двухканальной памяти DDR5-4800. Для хранения данных будет использоваться твердотельный накопитель PCIe NVMe емкостью до 4 ТБ. Ноутбук будет питаться от литий-ионной батареи емкостью 64 Втч, которую можно обновить до варианта на 97 Втч.