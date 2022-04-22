Dell и Alienware представили линейку игровых ПК и ноутбуков на базе AMD Ryzen 7 5800X3D

Сегодня Dell и Alienware представили свои новейшие игровые настольные компьютеры и ноутбуки на базе совершенно новых процессоров AMD Ryzen 6000 и Ryzen 5000. К ним относятся игровой настольный ПК Alienware Aurora Ryzen Edition R14, ноутбуки Alienware m15 R7 и m17 R5, а также новейший ноутбук Dell G15 (5525).

Новый настольный компьютер Alienware Aurora Ryzen Edition R14 Gaming отличается новым дизайном Legend 2.0, который придает ему индустриальный вид. Варианты ЦП включают до AMD Ryzen 9, а также новый процессор Ryzen 7 5800X3D, материнскую плату с чипсетом B550, до AMD Radeon RX 6900 XT или NVIDIA GeForce RTX 3090, до 128 ГБ памяти DDR4-3600, до Блок питания Platinum мощностью 750 Вт, хранилище NVMe емкостью до 4 ТБ — все это в корпусе с усовершенствованным жидкостным охлаждением ЦП и до четырех 120-мм вентиляторов. Корпус весит 16,5 кг и имеет размеры 589x225x510 (ДхШхВ). Он будет стоить от 2949 долларов США и будет предлагаться с более премиальными конфигурациями.

Ноутбук Dell G15 (5525) Ryzen Edition будет оснащен новейшими процессорами Ryzen 6000H вплоть до Ryzen 9 6900HX, графикой NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti и различными вариантами FHD и QHD. Ноутбук может быть оснащен до 32 ГБ памяти DDR5-4800, до 2 ТБ PCIe NVMe SSD и превосходным диапазоном ввода-вывода

Alienware называет m17 R5 и m15 R7 самыми мощными ноутбуками с APU AMD Ryzen 6000. Ноутбуки могут быть сконфигурированы с комбинацией графических процессоров NVIDIA или вы можете выбрать ноутбук на AMD с процессорами AMD Ryzen, вариантами графики AMD Radeon и интеллектуальными технологиями AMD, такими как SmartShift MAX, Smart Access Memory и Smart Access Graphics который позволяет ноутбуку интеллектуально переключаться между iGPU RDNA 2 на APU Ryzen 6000 и дискретной графикой RDNA 2 в зависимости от рабочей нагрузки.

Что касается вариантов ЦП, ноутбуки Alienware AMD Advantage оснащены новейшими APU Ryzen 6000 под кодовым названием Rembrandt, которые поддерживают архитектуру ядра Zen 3+ и iGPU RDNA 2. Для m17 R5 вы можете выбрать между Ryzen 7 6800H, Ryzen 9 6900H и Ryzen 9 6980HX с 8 ядрами с максимальным ускорением 5 ГГц, вплоть до NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (16 ГБ / 180 Вт), или AMD Radeon RX 6850M XT (12 ГБ 175 Вт) с дискретной графикой и до 64 ГБ двухканальной памяти DDR5-4800. Для хранения данных будет использоваться твердотельный накопитель PCIe NVMe емкостью до 4 ТБ. Ноутбук будет питаться от литий-ионной батареи емкостью 64 Втч, которую можно обновить до варианта на 97 Втч.