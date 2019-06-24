Dell на Computex 2019

Также Dell представила Inspiron 13 5000, сочетающий в себе 13-дюймовый дисплей, тонкий и легкий корпус и поддержку мобильной связи. Последнее позволяет работать или потреблять контент из интернета без подключения к Wi-Fi, установив в ноутбук карту micro-SIM.Также Dell представила Inspiron 13 5000, сочетающий в себе 13-дюймовый дисплей, тонкий и легкий корпус и поддержку мобильной связи. Последнее позволяет работать или потреблять контент из интернета без подключения к Wi-Fi, установив в ноутбук карту micro-SIM.Inspiron 15 7000 — новый сверхлёгкий ноутбук для повседневного использования и творческих проектов. Он оснащён процессорами класса Intel Core H девятого поколения (до 8 ядер), до 16 ГБ оперативной памяти DDR4, двумя накопителя SSD NVMe и графической картой NVIDIA GTX 1650. Его корпус сделан из магниевого сплава, что обеспечивает легкий вес и вместе с тем жесткость традиционного алюминия. Кнопка питания и сканер отпечатков пальцев встроены в клавиатуру, что позволило разместить в более компактной системе полноразмерную цифровую клавиатуру. Новая функция Adaptive Thermals определяет, находится ли ноутбук на коленях или на столе, и соответствующим образом корректирует температурные профили. Наряду с двойными трубками системы теплоотвода, вентиляторами и петлями, все компоненты конструкции работают так, чтобы поддерживать в системе нужный температурный режим, отводя тепло с помощью скрытых вентиляционных отверстий в петлях.О стоимости новинки пока неизвестно.