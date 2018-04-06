Dell обновила Alienware 15

Официально представлена новая версия ноутбука Alienware 15 от Dell, который нацелен на фанатов игровых ноутбуков. Вы просто покупаете такое устройство и играете в игры, получаете от этого массу удовольствия, плюс устройство выглядит круто, без сомнения. Теперь линейка ноутбуков получит варианты видеокарт GTX 1060-1070-1080, плюс оперативной памяти от 8 до 32 гигабайт, и процессор Intel Core i7-8750H или Core i9-8950HK. Пока что говорить о производительности продукта мы не можем, так как нам его не предоставляли на тест, но уже по характеристикам можно говорить, что гаджет будет очень мощным и очень дорогим. Для кого-то это немыслимые деньги, для большинства пользователей, но если вы хотите получить действительно топовый игровой ноутбук, то вам нужно посмотреть на эту модель, она не разочарует.