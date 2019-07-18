Dell обновила линейку корпоративных устройств

17 июля в Москве прошла пресс-конференция Dell Technologies, в рамках которой были показаны новые ключевые продукты компании в корпоративной сфере. Эксперты Dell рассказали нам об очевидных преимуществах новых мобильных рабочих станций Precision, особенностях корпоративных ноутбуков Latitude 10-го поколения и пользе использования платформы VMware Workspace ONE.

Еще мае этого года на выставке Computex компания Dell показала миру обновленные мобильные рабочие станции Precision, которые представляют собой более производительные ноутбуки, позволяющие выполнять некоторые ресурсоемкие задачи даже в дороге. Они получили обновленные процессоры, графику последнего поколения, большой запас внутренней памяти, более качественные дисплеи и повышенный запас автономной работы.

Если говорить о новинках конкретнее, то модель Precision 5540 оснастили дисплеем с диагональю в 15,6 дюймов с тонкими рамками, до 4 Тбайт внутренней памяти и до 64 Гбайт оперативной памяти типа DDR4-2666. Данный ноутбук можно приобрести в нескольких вариантах с процессорами Intel Core i5-9400H, Intel Core i7-9750H, Intel Core i7-9850H, Intel Core i9-9880H, Intel Core i9-9980HK и даже Intel Xeon E-2276M. Ее вес составляет 1,78 кг.

Еще более серьезные технические характеристики получила модель Dell Precision 7740. Она представляет собой 17,3-дюймовый ноутбук с максимальным разрешением в Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) с OLED матрицей, оперативной памятью типа DDR4 SDRAM до 128 Гбайт, с HDD до 2 Тбайт и SSD до 2 Тбайт. Самая мощная конфигурация будет иметь восьмиядерный процессор Intel Xeon E-2286M с видеокартой NVIDIA Quadro RTX 5000 с 16 Гбайт памяти GDDR6. Ноутбук доступен в корпусе с покрытием из алюминия или углеродного волокна Titan Grey. Вес модели равен 3,08 кг.

Корпоративные ноутбуки Latitude 10-го поколения

Также в этой году на выставке Dell Technologies World в Лас-Вегасе были представлено 10-е поколение корпоративных ноутбуков Latitude, отличающиеся высокой степенью надежности и безопасностью. Также модели данной линейки оснастили полезными экспресс-опциями: ExpressCharge способна за один час зарядить аккумулятор до 80%, ExpressCharge Boost может за 20 минут времени подзарядить ноутбук на 35%, а технология ExpressConnect позволяет подключиться к наиболее мощной Wi-Fi сети и повышает пропускную способность до 40% выше, по сравнению с обычной антенной.

Ноутбуки Latitude получили повышенный уровень безопасности корпоративного класса с внедрением полезных функций. К примеру, модель два в одном Latitude 7400 имеет встроенный в кнопку включения сканер отпечатка пальца, который позволяет более быстро и безопасно входить в свою учетную запись. Также в арсенале компании имеется бесконтактный датчик Dell ExpressSign-in, который обнаруживает ваше присутствие и выводит систему из режима сна.

Платформа VMware Workspace ONE

Платформа VMware Workspace ONE — это система, которая способна вывести определенное приложение на любой смартфон, планшет или ноутбук. Благодаря этому теряется необходимость тратить по несколько часов времени на приспособление нового сотрудника ко всему списку программ компании. Для такого решения существуют тонкие клиенты серии Wyse. Они имеют компактный корпус производительный процессор и весь спектр необходимых для работы разъемов. В зависимости от ваших задач, вы можете выбрать ОС Windows Embedded Standard, Wyse Thin Linux или Wyse ThinOS