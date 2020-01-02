Dell показала Latitude 9510

Компания Dell вскоре привезет на выставку CES 2020 свои новые ноутбуки, среди которых стоит отметить весьма достойное решение Latitude 9510. Эта модель интересна тем, что вы можете в любой момент отогнуть дисплей в обратную сторону, получив довольно большой сенсорный экран и некое подобие планшета, на котором удобно работать. Более того, производитель обеспечивает пользователя довольно широким спектром характеристик, которые позволяют сделать из ноутбука настоящую мобильную рабочую станцию, которая так необходима многим пользователям. Пока что у нас нет информации о цене данного ноутбука, но мы надеемся, что производитель не будет завышать цену и делать устройство слишком уж дорогостоящим. Все же доступные ноутбуки нас больше радуют.