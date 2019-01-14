На выставке электроники 2019, компания Dell показала компьютеры Dell Inspiron 7000 Black Edition с перьевым управлением. Аппараты оснащены 13- и 15-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 4К — 3840 на 2160 пикселей. За производительность устройств отвечает процессор Intel Core i7Intel. Крышку можно вращать на 360 градусов, переводя ноутбук в планшетный режим. Сообщается, что время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 9 часов. Старт продаж ноутбуков Dell Inspiron 7000 Black Edition начнутся в июне или июле.