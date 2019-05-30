Dell представил обновлённые игровые ноутбуки Alienware m15 и m17 на Computex 2019

Компания Dell привезла на выставку Computex 2019 обновлённые игровые ноутбуки Alienware m15 и m17 с дизайном, как у флагмана Alienware Legend.

Новинки получили тонкие корпуса весом 2.1 кг и 2.6 кг соответственно. Модель m15 оснастили 15-дюймовым экраном с разрешением Full HD 60 Гц или 4K OLED 240 Гц на выбор. Alienware m17, в свою очередь, получил 17-дюймовый экран. На выбор есть только матрица с Full HD разрешением и частотой обновления картинки 60 Гц или 144 Гц.

Остальные характеристики ноутбуков ничем не отличаются: процессор Intel 10-го поколения от Core i5-9300H до i9-9980HK, видеокарта NVIDIA GeForce от GTX 1650 до RTX 2080 с 8 ГБ видеопамяти, до 16 ГБ ОЗУ DDR4 и до 4 ТБ SSD. Обе модели поставляются с фирменным ПО Alienware Cyro-Tech 3.0 в паре с новой конструкцией теплового модуля. Это увеличивает поток воздуха на 20-25%, по сравнению с предыдущими поколениями устройств. Ноутбуки появятся в продаже 11 июня в США с ценником от $1500. Доберутся ли они до нас, пока неизвестно.