Dell представила геймерский ноутбук Alienware 16X

Линейка игровых ноутбуков Alienware пополнилась двумя новыми моделями серии Aurora, которые первыми получат видеокарту GeForce RTX 5060 в связке с процессорами Intel. Стоит отметить, что официальный анонс десктопной версии видеокарты состоится 19 мая, и в тот же день многие производители ноутбуков, включая Dell, представят свои модели на базе мобильной RTX 5060. Но Dell анонсировала две новые модели Alienware, Alienware 16 и Alienware 16X Aurora, уже сейчас. Обе новинки получат видеокарту GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7. В качестве процессора в Alienware 16X установят мощный Core Ultra 9 275HX (24 ядра, архитектура Arrow Lake-HX), а в более доступной модели Alienware 16 — 14-ядерный Core 9 270H (обновлённый Raptor Lake-H).

Для тех, кто хочет ещё сильнее сократить стоимость, Dell предложит базовую конфигурацию с RTX 4050 и Core 7 240H за 1149 долларов. А минимальная цена для конфигурации с RTX 5060 стартует с 1599 долларов за Alienware 16 с 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD на 1 ТБ. Вариант Alienware 16X с удвоенным объёмом ОЗУ и накопителя обойдётся в 1949 долларов. При этом с точки зрения дизайна корпуса обе модели выглядят практически одинаково, но Alienware 16X выделяется наличием клавиатуры с RGB-подсветкой и улучшенной камерой. Хорошая новость ещё и в том, что обе модели поддерживают модули беспроводной связи Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7, так что проблем с производительностью точно не возникнет. Но и цена, конечно, достаточно высокая.
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