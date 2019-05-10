Dell представила игровые компьютеры нового поколения

Компания Dell представила в России новые игровые ноутбуки: продвинутые Alienware m15 и m17, бюджетные G5 15 (5590) и G7 17 (7790), а также настольную систему Alienware Aurora R8.

Ноутбуки Alienware m15 и Alienware m17 обладают мощным «железом», но при этом достаточно портативные, чтобы их можно было взять в поездку: 2,16 кг и 2,62 кг соответственно.

Устройства выполнены в дизайне Epic с использованием элементов из магниевого сплава. Конечно, в новинках используются все фирменные «фишки», среди которых присутствуют настраиваемая RGB-подсветка AlienFX в шести зонах и технология Alienware Cryo-Tech 2.0 для управления температурой.

Высокая производительность достигается за счет процессоров Intel Core i5 и i7 8-го поколения, поддерживающими динамический разгон.

И, конечно, куда же без мощнейшей графики NVIDIA GeForce RTX 20 поддерживающей такие «вкусности», как трассировка лучей в реальном времени, искусственный интеллект и программируемый шейдинг.

Модели будут доступны в черном, серебристом и благородно-красном цветах по ценам от 132 000 рублей и от 148 000 рублей соответственно.

Для тех, кому нужен игровой ноутбук, но не готовых тратить слишком много денег, Dell предлагает присмотреться к линейке G. Устройства G5 15 (5590) и G7 17 (7790) — самые тонкие на сегодняшний день игровые решения компании, сочетающие в себе производительность и элегантность.

Ноутбуки оснащены четырехъядерными и шестиядерными процессорами Intel CFL-H 8-го поколения (вскоре будут доступны и с процессорами 9-го поколения) и новейшей графикой NVIDIA GeForce RTX.

Устройства оснащены 4-зонной клавиатурой с настраиваемой RGB-подсветкой и поставляются в комплекте с Alienware Command Center. Цена Dell G5 15 (5590) начинается от 99 000 рублей, а Dell G7 17 (7790) – от 102 000 рублей. Кроме того, вскоре появятся конфигурации с графической картой GeForce GTX 16xx и намного более доступной ценой.

Для истинных же геймеров, которым чужды все эти мобильные решения, компания Dell приготовила Alienware Aurora R8 в форм-факторе Mid Tower. Система оснащена сразу двумя новейшими графическими адаптерами NVIDIA, и оптимизирована под технологию виртуальной реальности. Стильный корпус вмещает инновационную систему охлаждения и обеспечивает удобный доступ к компонентам без использования инструментов. Цена будет начинаться от 103 000 рублей.

Всем покупателям систем Dell XPS, Inspiron и Alienware, компания Dell предлагает пакет поддержки Premium Support Plus, который позволяет не только своевременно обнаруживать проблемы, но и заранее их прогнозировать, автоматически удалять вирусы и оптимизировать производительность ПК.

Автор: Артем Костенко