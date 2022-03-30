Dell представила игровые ноутбуки Alienware X15 и X17 R2 в Индии

Dell только что представила два новых игровых ноутбука в Индии под своим популярным игровым брендом Alienware. Это две модели Alienware X15 R2 и X17 R2, которые впервые были представлены на выставке CES 2022 в январе.

Как следует из названия, Alienware X15 R2 имеет 15,6-дюймовую панель, а X17 R2 — 17,3-дюймовую. Alienware X15 R2 предлагается в трех различных вариантах, а именно в вариантах FHD 165 Гц, FHD 360 Гц и QHD 240 Гц. С другой стороны, 17-дюймовая модель может быть настроена на FHD 360 Гц или UHD 165 Гц. Оба ноутбука поддерживают технологию отображения G-Sync от NVIDIA. Ноутбуки оснащены новейшими процессорами Intel Core 12-го поколения. Покупатели могут выбирать между процессорами Core i7-12700H или Core i9-12900HK в сочетании с интегрированной графикой Iris Xe и оперативной памятью DDR5 объемом до 32 ГБ.

Поскольку это игровые ноутбуки, они также могут быть оснащены дискретным графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti с 16 ГБ видеопамяти GDDR6. В качестве хранилища ноутбуки можно оснастить твердотельным накопителем M.2 PCIe NVMe Gen 4 емкостью до 2 ТБ. Варианты подключения включают порт USB 3.2 Gen 1 с PowerShare, порт USB 3.2 Gen 2 Type C с DisplayPort и Power Delivery, Thunderbolt 4 с DisplayPort и Power Delivery, универсальный аудиоразъем и порт HDMI 2.1. Обе модели оснащены аккумулятором емкостью 87 Втч с поддержкой быстрой зарядки ExpressCharge Boost.
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