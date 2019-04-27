Dell представила игровые ноутбуки и ПК нового поколения

2019-04-27, Автор - Марсель Гарипов; [36]
25 апреля в Москве прошла презентами новых игровых ноутбуков Dell G5 15 (5590) и G7 17 (7790), стационарного компьютера Aurora R8, а также ноутбуков Alienware m15 и m17. Все модели получили свежие технические компоненты, а какие именно расскажем в этом репортаже.

Бюджетная серия игровых ноутбуков Dell G Series

В серию бюджетных игровых ноутбуков G Series вошли две модели: Dell G5 15 (5590) на и G7 17 (7790). Первая получила 15,6 дюймовый IPS дисплей с разрешением Full HD с частотой 60 Гц, а вторая на 17,3 дюйма с теми же техническими характеристиками. Также в дальнейшем будет доступна конфигурация с 4K UHD дисплеем с частотой обновления кадров 144 Гц.

По железу здесь имеются процессоры Intel Core i5-8300HQ, Intel Core i7-8750HQ и видеочипы GeForce GTX 1050 Ti или RTX 2060/2070/2080, который будут работать совместно с оперативной памятью до 32 Гбайт. Приятным дополнением будет тот факт, что ноутбуки имеют настраиваемую четырехзонную RGB подсветку.

Alienware m15 и m17

Игровые ноутбуки Alienware m15 и Alienware m17 получили фирменный агрессивный дизайн от компании в компактном корпусе весом 2,16 кг и 2,62 кг соответственно. Модели будут продаваться в трех цветах: cерый, серебряный и красный. Новинки получили 15,6-дюймовый и 17,3-дюймовый дисплеи с FullHD разрешением и частотой обновления кадров 144 Гц. За обеспечение высокой производительности отвечают процессоры Intel Core i5/i7 с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 20, которая поддерживает технологию трассировки лучей.

Alienware Aurora R8

Alienware Aurora R8 — это персональный компьютер в корпусе типа Mid-Tower, которая была создана специально для высокопроизводительных игр, а также работы с VR технологиями. Внутри него находится до 64 Гбайт оперативной памяти, видеокарта NVIDIA GeForce до RTX 2080Ti 11 Гбайт GDDR6 с процессором Intel Core i9-9900K. При желании данную конфигурацию можно дополнить системой жидкостного охлаждения. Данная модель поддерживает работу сразу с тремя 4K мониторами посредством технологии Nvidia Surround.

Цены

Новинки уже поступили в продажу на российский рынок по следующим ценам:
  • Alienware m15 от 132 000 рублей;
  • Alienware m17 от 148 000 рублей;
  • Alienware Aurora R8 от 103 000 рублей;
  • Dell G5 15 (5590) от 99 000 рублей;
  • Dell G7 17 (7790) от 102 000 рублей;

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