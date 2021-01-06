Dell представила изогнутый экран WUHD UltraSharp 40

Американский производитель компьютеров Dell анонсировала изогнутый дисплей UltraSharp 40 WUHD и 34-дюймовый изогнутый монитор для видеоконференцсвязи Dell, который поставляется вместе с 24-дюймовым и 27-дюймовым версиями с плоскими экранами.

Изогнутый WUHD-дисплей U4021QW UltraSharp 40 является первым дисплеем Dell с разрешением 5120 x 2160 пикселей, широким цветовым охватом и превосходной цветопередачей. Дисплей поддерживает Thunderbolt 3 через порт USB-C, а также может обеспечивать до 90 Вт мощности для быстрой зарядки.

Компания также представила изогнутые мониторы для видеоконференций, которые представлены в трех вариантах размера: 24 дюйма, 27 дюймов и 34 дюйма. Мониторы совместимы с Microsoft Teams и оснащены безопасным входом в систему с распознаванием лиц и несколькими функциями громкой связи.

Мониторы содержат несколько функций, например выделенную кнопку Microsoft Teams одним касанием, всплывающую 5-мегапиксельную ИК-камеру, два динамика 5 Вт, микрофон с шумоподавлением, поддержку входа в систему с распознаванием лиц Windows Hello, а также а также команды громкой связи через Microsoft Cortana.

Изогнутый WUHD-дисплей Dell UltraSharp 40 будет доступен для покупки в конце января 2021 года по цене 2100 долларов. Свою очередь 24-дюймовый монитор для видеоконференций Dell будет стоит 519,99 долларов, а 27-дюймовый монитор для видеоконференций Dell (C2722DE) - 719,99 долларов и изогнутый монитор для видеоконференций Dell 34 (C3422WE) будет стоить 1149,99 долларов. Все модели будут доступны к середине февраля 2021 года.