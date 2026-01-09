Dell представила монитор для фотографов и монтажёров

Компания Dell на выставке CES 2026 объявила, что 24 февраля выпустит в продажу монитор UltraSharp 32 4K QD-OLED по цене 2600 долларов. При том что в 2025 году компания уже выпускала 32-дюймовый 4K QD-OLED, который тоже ориентирован на продуктивную работу и часто продавался заметно дешевле 1000 долларов. Но новая модель оказалась существенно дороже, в первую очередь из-за повышенной точности цветопередачи, рассчитанной на профессионалов креативной сферы. Dell позиционирует этот дисплей как решение для цветокоррекции, телевещания и монтажа фильмов. Производитель заявляет «максимально реалистичную» цветопередачу с показателем Delta E менее 1, а также наличие встроенного колориметра, который сохраняет параметры калибровки прямо в самом мониторе.

В пресс-релизе также указана поддержка полноценной 10-битной цветопередачи, плюс IT-специалисты могут удалённо настраивать цветовой профиль устройства. Из интересных фишек — монитор оснащён частотой обновления 120 Гц и поддерживает Dolby Vision HDR, а также имеет сертификацию VESA DisplayHDR True Black 500. Из видеовходов доступен только один порт Thunderbolt 4, который способен обеспечивать питание мощностью до 140 Вт. Для сравнения, модель S3225QC, выпущенная Dell ранее, имела HDMI 2.1, но не поддерживала Thunderbolt. Новинка также получила выдвижной USB Type-C-порт мощностью 27 Вт, USB Type-A порт на 10 Вт для зарядки аксессуаров и Ethernet-порт со скоростью 2,5 Гбит/сек.