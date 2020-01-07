Dell представила монитор для офиса

2020-01-07, Автор - Ramil; Продукт - UltraSharp U4320Q; [115]
Компания Dell изготавливает офисные продукты уже много лет. Очередным продуктом для офиса стал монитор UltraSharp U4320Q. Монитор с диагональю 42,5 дюймов редкость для офисных решений. Но благодаря такой диагонали и разрешению 4К предлагает большую производительность и многофункциональность.

Монитор имеет яркость 350 кд/м² и коэффициент контрастности 1000: 1. Время отклика составляет 5 мс. Dell использовала простой дизайн, типичный для офиса. Монитор поддерживает функцию "картинка в картинке" (PiP) и (PbP).

UltraSharp U4320Q обеспечивает соединения, таких как, два порта DisplayPort 1.4, два порта HDMI, а также один порт USB Type-C, поддерживающий режим DP Alt. Подставка монитора может изменять высоту, наклон и поворот.

Комментарии и отзывы UltraSharp U4320Q
Смартфон iPhone 9 позирует на очередных ...
Смартфон iPhone 9 позирует на очередных Авторитетный инсайдер @OnLeaks слил в сеть фотографии бюджетного iPhone 9 или iPhone SE 2. По его словам,...
Топовая модель от OnePlus 7 Pro...
Топовая модель от OnePlus 7 ProКомпания OnePlus выпустила мощный смартфон среднего варианта под названием OnePlus 7 Pro. Аппарат имеет ...
Мощный смартфон от ZTE Blade A7s ...
Мощный смартфон от ZTE Blade A7s Компания ZTE выпустила мощный смартфон бюджетного варианта под названием ZTE Blade A7s. Функции новинки ...
Анонсированы умные детские часы Xiaomi M...
Анонсированы умные детские часы Xiaomi MСегодня компанией Xiaomi были представлены умные часы для детей Xiaomi Mitu Children Learning Watch 4Pro,...
Canon EOS-1D X Mark III сможет снимать в...
Canon EOS-1D X Mark III сможет снимать вКомпания Canon представила топовую полнокадровую зеркальную камеру Canon EOS-1D X Mark III, которая получ...
Графический планшет за 400 долларов...
Графический планшет за 400 долларовWacom One имеет HD-дисплей 1920x1080 с антибликовой пленкой. Он подойдет для начинающих художников, для л...
Обзор The Elder Scrolls: Blades. Не лучш...
Обзор The Elder Scrolls: Blades. Не лучшДовольно часто крупные студии выпускают упрощенные копии успешных компьютерных игр на мобильных платформа...
Seagate анонсировала внешний SSD накопит...
Seagate анонсировала внешний SSD накопитТвердотельный накопитель может обеспечивать скорость чтения до 2000 МБ/с. Благодаря твердотельному накопи...


Обзор DJI Osmo Action. Правильная альтернатива GoPro Hero 8 BlackОбзор DJI Osmo Action. Правильная альтернатива GoPro Hero 8 Black
Обзор Trust GXT 248 Luno. Потоковый USB-микрофон для трансляцийОбзор Trust GXT 248 Luno. Потоковый USB-микрофон для трансляций
Обзор Ticwatch Pro. Умные часы Wear OS с двумя дисплеямиОбзор Ticwatch Pro. Умные часы Wear OS с двумя дисплеями
Обзор DJI Osmo Pocket. Экшен-камера с Gimbal для путешествий и влоговОбзор DJI Osmo Pocket. Экшен-камера с Gimbal для путешествий и влогов
Обзор VICTORINOX Hunter Pro 0.9411.M63. Нож для настоящих охотников Обзор VICTORINOX Hunter Pro 0.9411.M63. Нож для настоящих охотников
Предварительный обзор Samsung Odyssey G9...
Предварительный обзор Samsung Odyssey G9Компания Samsung довольно неожиданно удивила всех анонсом нового игрового монитора, который при наличии д...
Обзор The Walking Zombie 2. Почти ААА-шу...
Обзор The Walking Zombie 2. Почти ААА-шуМы привыкли к тому, что современные мобильные проекты заточены под казуальных геймеров, которые хотят дав...
Предварительный обзор Lenovo ThinkVision...
Предварительный обзор Lenovo ThinkVisionВ последнее время производители мониторов стали все чаще выпускать устройства для дизайнеров или фотограф...
Предварительный обзор Klipsch T10 True W...
Предварительный обзор Klipsch T10 True WБеспроводные наушники стали пользоваться какой-то небывалой популярностью на рынке, ведь пользователи уже...
Обзор Rombica L Adapter 3.5C Lightning-3...
Обзор Rombica L Adapter 3.5C Lightning-3Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Rombica, которая не перестает...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Boo...
Предварительный обзор Samsung Galaxy BooМы привыкли к тому, что на рынке есть ноутбуки компании Apple и целый ряд других компаний, которые просто...
Предварительный обзор Klipsch. Наушники ...
Предварительный обзор Klipsch. Наушники Самое время поговорить о современных технологиях, которые окружают нас повсюду. Многие производители дела...
Обзор EA Sports UFC. Немного не то...
Обзор EA Sports UFC. Немного не тоКомпания EA умеет делать спортивные симуляторы — они приносят львиную долю прибыли, которая необходима лю...
Обзор VICTORINOX OUTRIDER. Перочинный но...
Обзор VICTORINOX OUTRIDER. Перочинный ноСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличный нож для выживания, который получил под свое упр...
Обзор Shelter War. Весьма неплохая страт...
Обзор Shelter War. Весьма неплохая стратИгры с прогрессом, которые созданы для довольно длительного прохождения, требуют от игрока постоянного вн...
Обзор DevTycoon 2. Отличная мобильная иг...
Обзор DevTycoon 2. Отличная мобильная игМы очень любим простенькие мобильные игры за то, что они не требуют от нас больших познаний, хорошей реак...
Предварительный обзор Acer Predator CG7....
Предварительный обзор Acer Predator CG7.Начало года ознаменовано новым монитором компании Acer, который не только выглядит довольно круто и дорог...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor