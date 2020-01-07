Dell представила монитор для офиса

Компания Dell изготавливает офисные продукты уже много лет. Очередным продуктом для офиса стал монитор UltraSharp U4320Q. Монитор с диагональю 42,5 дюймов редкость для офисных решений. Но благодаря такой диагонали и разрешению 4К предлагает большую производительность и многофункциональность.

Монитор имеет яркость 350 кд/м² и коэффициент контрастности 1000: 1. Время отклика составляет 5 мс. Dell использовала простой дизайн, типичный для офиса. Монитор поддерживает функцию "картинка в картинке" (PiP) и (PbP).

UltraSharp U4320Q обеспечивает соединения, таких как, два порта DisplayPort 1.4, два порта HDMI, а также один порт USB Type-C, поддерживающий режим DP Alt. Подставка монитора может изменять высоту, наклон и поворот.