Dell представила ноутбук с искусственным интеллектом

Dell представила новый ультра-премиальный ноутбук Latitude 9510, который работает в паре с искусственным интеллектом.

Компания называет Latitude 9510 самым компактным и легким ноутбуком. Инженерам удалось вместить 15-дюймовый дисплей в 14-дюймовый форм-фактор и при этом вес ноутбука составила 1.45 кг.

Ещё главной фишкой ноутбука является его автономность, ведь от одного заряда ноутбук живет до 30 часов, и заряжается на 35% всего лишь за 15 минут.

Latitude 9510 оснастили Wi-Fi 6 поколения, а также поддержкой мобильного интернета с 5G.

Новинку оснастили процессорами Intel Core i7 10-го поколения с технологией vPro. Также Latitude 9510 оснащен первой в мире встроенной автоматизированной технологией повышения производительности на основе искусственного интеллекта.