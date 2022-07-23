Dell представила ноутбуки серии G

Компания Dell представила новые игровые ноутбуки линейки G, в которую вошли модели Dell G15 и новый Dell G16. Напомним, что ранее был выпущен игровой ноутбук Alienware с частотой 480 Гц.

Новинки оснащаются процессорами Intel 12-го поколения и графикой NVIDIA RTX. Версия G15 позволяют пользователям выбирать между новейшими процессорами Ryzen и Intel. G16 поставляется только с процессором Intel i7-2700H с тактовой частотой 4,7 ГГц. В качестве графического процессора можно выбрать RTX 3050 Ti или RTX 3060. В комплектацию также входит твердотельный накопитель M.2 NVMe емкостью 512 ГБ или 1 ТБ. Все модели поставляются с 16 ГБ оперативной памяти DDR5 4800 МГц. Dell G15 предлагает экран с соотношением сторон 16:9 и разрешением 1080p с частотой 120 Гц или 165 Гц, а новый G16 имеет соотношение сторон 16:10 с разрешением 2560 x 1600 при 165 Гц.

Цены ноутбуков варьируются от 1400 до 1600 долларов.