Dell представила новые геймерские мониторы

Компания Dell сегодня представила сразу несколько геймерских мониторов, которые могут похвастаться изогнутой матрицей, достаточно стильным дизайном и, что самое главное, поддержкой переменной частоты кадров. Это достаточно важный элемент для геймерского монитора, который позволяет с комфортом и без разрыва изображения играть как на ПК, так и на игровых консолях. Например, если ваш компьютер выдает определенную частоту кадров, то монитор синхронизируется с графическим ускорителем, чтобы картинка была максимально плавная, четкая и без разрывов. С другой стороны, этот бонус кажется достаточно странным на фоне того, что геймерский монитор имеет изогнутую матрицу, которая достаточно сильно искажает изображение.