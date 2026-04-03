Ubuntu повысила требования к оперативной памяти

Компания Canonical повысила рекомендуемый объём оперативной памяти для будущего релиза Ubuntu 26.04 LTS с кодовым названием Resolute Raccoon до 6 ГБ. Это первое серьёзное изменение требований с 2018 года — теперь для комфортной работы системы с графическим интерфейсом также рекомендуется двухъядерный процессор с частотой 2 ГГц и 25 ГБ свободного места на накопителе — эти параметры остались без изменений. По сравнению с Ubuntu 18.04 LTS, где минимально комфортный уровень составлял 4 ГБ, рост составил 50%. Если же смотреть ещё дальше, старые версии Ubuntu могли работать даже с 1 ГБ оперативной памяти. При этом увеличение требований связано не столько с самой системой, сколько с современными сценариями использования.

Обновлённая среда рабочего стола GNOME, браузеры вроде Mozilla Firefox и повседневные приложения, такие как LibreOffice, стали заметно требовательнее к памяти, особенно при многозадачной работе. Важно понимать, что 6 ГБ — это не жёсткое ограничение. Ubuntu 26.04 LTS всё ещё можно установить на системы с меньшим объёмом ОЗУ, однако производительность в таком случае будет снижена. Тесты показывают, что система запускается даже на устройствах с 2 ГБ, но работает с ощутимыми тормозами. Требование к накопителю остаётся обязательным — для десктопной версии по-прежнему нужно не менее 25 ГБ. На данный момент релиз Ubuntu 26.04 LTS находится в разработке и запланирован на 23 апреля, так что у пользователей слабых ПК есть время на апгрейд.
