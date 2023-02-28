Dell представила обновлённый XPS 15

Сегодня компания Dell официально обновила свои рабочие ноутбуки, представив современную версию Dell XPS 15. Данный ноутбук теперь может похвастаться свежими процессорами 13-го поколения Intel, которые обладают чуть более внушительной производительностью при адекватном потреблении энергии, так что подобные новинки должны работать долго от одного заряда батареи, при этом предоставляя достаточно высокую производительность в программах и играх. Но на самом деле интереснее всего то, что Dell XPS 15 теперь позволяет потенциальному покупателю приобрести видеокарту RTX 40, то есть нового поколения. Это очень достойный вариант на тот случай, если вы планируете покупать ноутбук именно для работы — встроенная графика в этом плане сильно отстаёт.

Преимуществом видеокарты нового поколения является более высокая производительность. И дело не только в играх, потому что на самом деле Dell XPS 15 для видеоигр, вероятно, покупать никто не станет. Преимущества новых видеокарт также неплохо раскрываются в процессе работы с различного рода специализированным софтом. Например, рендерить видео или работать с фотографиями гораздо удобнее, когда речь идёт о действительно производительной дискретной, пусть и мобильной, видеокарте. Так что если вы давно хотели себе производительный компьютер и текущие модели ноутбуков не устраивали вас в плане производительности, то самое время присмотреться к Dell XPS 15. Этот ноутбук на самом деле очень хорошо справляется с поставленными задачами.
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