Dell представила обновленные ноутбуки G5 и G7

Сегодня компания Dell представила обновленные ноутбуки Dell G5 и Dell G7 с графическими процессорами GeForce GTX 1660 Ti и 1650 Max-Q, а в июне представит модели RTX с процессорами Intel 9-го поколения.

Они должны быть быстрее, чем нынешние модели GTX 1050 Ti и 1060, и дешевле, чем ноутбуки с RTX. Обе модели будут доступны с четырехзонными RGB клавиатурами и 4K OLED дисплеями. Dell еще не анонсировала, цены на данные ноутбуки, но нынешний 15-дюймовый игровой ноутбук G5 с графикой GTX 1050 Ti стоит от 900 долларов. Dell делает то же самое делает со своими ноутбуками Alienware m15 и m17 обновляя их до последних моделей.