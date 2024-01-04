Dell представила первый в мире 40-дюймовый 5К-монитор

Сегодня компания Dell официально объявил о релизе двух новых изогнутых мониторов UltraSharp — модели U4025QW с диагональю 40 дюймов и U3425WE с диагональю 34 дюйма. Стоит отметить, что линейка UltraSharp 2024 от Dell представляет первый в мире 40-дюймовый монитор с разрешением 5K, сертифицированный по пятизвёздочному уровню комфорта для глаз (проводятся специальные исследования, чтобы опередить уровень нагрузки на глаза). Сами инженеры компании считают, что новые мониторы в первую очередь привлекут внимание тех, кто занимается созданием или редактированием контента графического плана.

Если же говорить о характеристиках, то UltraSharp U4025QW представляет собой изогнутый монитор с диагональю 40 дюймов и разрешением 5K (5120x2160), оснащённый технологией IPS Black Panel и частотой обновления до 120 Гц. Этот монитор также сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 600 и обеспечивает 99% охват цветового пространства DCI-P3 и Display P3. Стоимость данного монитора составляет 2400 долларов, так что удовольствие не из дешёвых. Вторым монитором в линейке является Dell UltraSharp U3425WE с диагональю 34 дюйма и панелью IPS Black с разрешением WQHD (3440x1440). Этот монитор гораздо проще в плане характеристик и стоимость у него, соответственно, тоже ниже — всего 1100 долларов. Отличная новость для тех, кто хочет получить качественное решение для редактирования фотографий, видео или прочего графического контента с максимальным удобством.
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