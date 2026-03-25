Dell представила сразу пять новых ноутбуков

Dell анонсировала новую линейку ноутбуков Pro, которая выходит вместе с обновлённой серией Precision. Устройства получили переработанные названия — Dell Pro 3, Dell Pro 5 и Dell Pro 7. Модели Pro 3 и Pro 5 будут доступны с экранами 14 и 16 дюймов, а Pro 7 — в версиях на 13 и 14 дюймов, включая трансформеры 2-в-1. Все новинки поступят в продажу в мае с возможностью выбора между Windows 11 и Ubuntu, но цены пока не раскрываются. Новые ноутбуки Dell Pro предложат широкий выбор экранов и процессоров, включая линейки AMD Ryzen AI 400 и Intel Core Ultra Series 3. Несмотря на большое количество конфигураций, компания переработала внутреннюю конструкцию — материнская плата стала компактнее и получила модульный формат, подходящий для всех моделей серии.

Это позволило установить более крупные вентиляторы, более плотные и тонкие батареи, а также сделать корпуса тоньше. Примечательно, что в Dell Pro 5 используется память LPCAMM2, которую можно заменить самостоятельно и при этом получить более высокую скорость работы. Одновременно с этим представлены ноутбуки Dell Pro Precision 5 14S и 16S — базовые модели в обновлённой линейке Precision. Они тоже будут доступны с процессорами Intel Panther Lake или AMD Gorgon Point, но сделают упор на мощную встроенную графику без дискретных видеокарт. Параллельно Dell продолжает перестраивать свой бренд, возвращая серию XPS и упрощая нейминг. В теории, это существенно упростит жизнь многим пользователям, особенно новичкам.