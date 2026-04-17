Microsoft выпустит Surface Pro с OLED-дисплеем

Компания Microsoft готовит запуск новых моделей Surface Pro и Surface Laptop в ближайшие месяцы — по данным Windows Central, обновлённые устройства получат версии как на процессорах Intel, так и Qualcomm. Но главным нововведением этого года станет вариант с OLED-дисплеем. Сначала компания, как ожидается, выпустит модели на базе Intel Core Ultra Series 3, а позже летом появятся версии с Snapdragon X2. Причиной называют ограниченные поставки новых процессоров Qualcomm — это меняет недавнюю стратегию Microsoft, когда сначала выходили устройства Surface именно на Arm-процессорах Qualcomm.

Кроме того, несмотря на недавний рост цен на текущие версии Surface Pro и Surface Laptop из-за ситуации с оперативной памятью, новые устройства, вероятно, будут стартовать с 16 ГБ ОЗУ и накопителя на 256 ГБ. При этом OLED-экран в Surface Laptop, по слухам, будет доступен только в дорогих конфигурациях, тогда как базовые версии сохранят IPS-панели. Некоторые модели также получат дисплеи с более высоким разрешением. И, что довольно интересно, компания Microsoft также обновит систему тактильной отдачи в новых Surface-устройствах. Пользователи смогут ощущать виброотклик при определённых действиях, например при выравнивании объектов в Microsoft PowerPoint, привязке окон, изменении размера окна или наведении курсора на кнопку закрытия. Интересно только посмотреть на стоимость этих компьютеров, так как цены на память сейчас достаточно высокие.