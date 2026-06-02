Представлен ноутбук ASUS Vivobook S14 на Snapdragon X

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделями Vivobook S14 и Vivobook S16, которые основаны на чипах Qualcomm Snapdragon X с нейронным ускорителем производительностью до 45 TOPS в задачах искусственного интеллекта. Новинки также характеризуются фирменным режимом Performance Mode с теплопакетом до 30 Вт, 16- и 14-дюймовыми OLED-экранами с соотношением сторон 16:10, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и сертификацией TÜV Rheinland о низком уровне синего света, автономностью до 25 часов, поддержкой быстрой зарядки, набором современных интерфейсов, цельнометаллическим корпусом в расцветках Light Blue и Matte Gray, массой от 1,28 кг и прочностью по стандарту MIL-STD-810H. Цены и дата начала продаж ноутбуков будут объявлены позже.