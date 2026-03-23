Windows 11 получит очень важный апдейт

Спустя почти пять лет Microsoft наконец возвращает возможность перемещать панель задач в Windows 11 — её снова можно будет закрепить сверху или по бокам экрана. Это изменение станет частью более масштабного обновления системы, которое готовится на фоне растущей критики производительности, стабильности и общего пользовательского опыта. Глава направления Windows отметил, что перенос панели задач — одна из самых частых просьб пользователей. Теперь появится больше гибкости в настройке рабочего пространства, что сделает систему удобнее в повседневном использовании. Сначала обновление станет доступно участникам программы Windows Insider в ближайшие недели, а затем распространится на всех пользователей Windows 11 позже в этом году. Также компания работает над уменьшенной версией панели задач, которая появится как дополнительная опция.

Ранее Windows на протяжении десятилетий позволяла свободно перемещать панель задач, однако с выходом Windows 11 в 2021 году эта функция была убрана. Новая версия тогда вызвала недовольство из-за потери привычных возможностей, включая отображение даты и времени на нескольких мониторах, поддержку маленьких иконок и саму возможность перемещения панели. Проблема во многом связана с тем, что панель задач была фактически переработана с нуля на основе проекта Windows 10X — системы, изначально предназначенной для устройств с двумя экранами, но позже трансформированной в основу для Windows 11 на ноутбуках.