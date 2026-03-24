Windows 11 можно будет активировать без аккаунта

Одной из самых крупных проблем для пользователей Windows 11 в последние годы является требование от Microsoft войти в онлайн-аккаунт для доступа к операционной системе. В рамках недавней инициативы команды Windows, направленной на решение проблем, высказанных пользователями, Microsoft, возможно, собирается избавиться от этой необходимости при первоначальной настройке Windows 11. Хотя официальных планов на этот счёт пока не подтверждено, Скотт Хансельман, партнёр и менеджер по продуктам Microsoft, недавно намекнул на это изменение в посте в социальных сетях. Это заявление сделано после того, как Microsoft раскрыла планы по улучшению управления памятью Windows 11 и общего пользовательского опыта.

«Да, я ненавижу это. Работаю над этим», — написал Хансельман в ответе на комментарий о том, когда будет снято требование авторизации для входа в Windows 11. Неясно, что именно означает фраза «работаю над этим» — возможно, это значит, что он активно работает над кодом для удаления требования входа, или что он пытается убедить руководство компании принять это решение. В любом случае, в недавнем блоге Microsoft объявила, что собирается внести изменения в Windows 11, чтобы улучшить качество пользовательского опыта, например, вернуть возможность перемещать панель задач и уменьшить количество интеграций Copilot в некоторых приложениях. Скорее всего, это напрямую связано с активным переходом пользователей на Linux-дистрибутивы и оттоком аудитории.
Представлен планшет ASUS Chromebook CM32…
Компания ASUS объявила о выпуске планшета Chromebook CM32, который работает под управлением операционной …
Представлены бизнес-ноутбуки ASUS ExpertBook P3 G2…
Компания ASUS объявила о выпуске ноутбуков ExpertBook P3 G2 (PM3406CHA) и ExpertBook P3 G2 (PM3606CHA) с …
Представлен 16-дюймовый ноутбук ASUS ExpertBook B3 G2…
Компания ASUS пополнила ассортимент бизнес-ноутбуков моделью ExpertBook B3 G2, которая представлена в 14-…
Представлены игровые ноутбуки COLORFUL EVOL P15 с графикой G…
Компания Colorful пополнила ассортимент игровых ноутбуков серией EVOL P15, которая состоит из версией Clo…
Представлен полумодульный ноутбук Schenker Element 16…
Компания Schenker пополнила ассортимент ноутбуков моделью Element 16, главной особенностью которой являет…
Представлен ноутбук ASUS ROG Zephyrus Duo (GX651) с двумя эк…
Компания ASUS объявила о выпуске нового поколения ноутбука ROG Zephyrus Duo, главной особенностью которог…
Framework вновь повышает цены на свои ноутбуки…
Около 2 недель назад компания Framework официально объявила о повышении цен на память DDR5 для версии Lap…
Пользователь заказал старый MacBook Pro, а получил новый на …
Обновлённая линейка MacBook Pro с процессорами Apple M5 Pro и Apple M5 Max уже доступна для предварительн…
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600HОбзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
iRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работыiRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работы
Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбукFlydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбук
AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
