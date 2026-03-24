Windows 11 можно будет активировать без аккаунта

Одной из самых крупных проблем для пользователей Windows 11 в последние годы является требование от Microsoft войти в онлайн-аккаунт для доступа к операционной системе. В рамках недавней инициативы команды Windows, направленной на решение проблем, высказанных пользователями, Microsoft, возможно, собирается избавиться от этой необходимости при первоначальной настройке Windows 11. Хотя официальных планов на этот счёт пока не подтверждено, Скотт Хансельман, партнёр и менеджер по продуктам Microsoft, недавно намекнул на это изменение в посте в социальных сетях. Это заявление сделано после того, как Microsoft раскрыла планы по улучшению управления памятью Windows 11 и общего пользовательского опыта.

«Да, я ненавижу это. Работаю над этим», — написал Хансельман в ответе на комментарий о том, когда будет снято требование авторизации для входа в Windows 11. Неясно, что именно означает фраза «работаю над этим» — возможно, это значит, что он активно работает над кодом для удаления требования входа, или что он пытается убедить руководство компании принять это решение. В любом случае, в недавнем блоге Microsoft объявила, что собирается внести изменения в Windows 11, чтобы улучшить качество пользовательского опыта, например, вернуть возможность перемещать панель задач и уменьшить количество интеграций Copilot в некоторых приложениях. Скорее всего, это напрямую связано с активным переходом пользователей на Linux-дистрибутивы и оттоком аудитории.