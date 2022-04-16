Dell работает над ноутбуком для рабочих станций Precision 7770 Workstation

Dell готовит невероятно быстрый ноутбук для рабочих станций Precision с грядущим 16-ядерным процессором Intel W12985 Alder Lake и графическим процессором NVIDIA RTX A6000.

Процессор Intel W12985 будет работать на базовой частоте 3,2 ГГц и на повышенной частоте 5,0 ГГц, 30 МБ кэш-памяти. Графический процессор RTX A6000 с 16 ГБ видеопамяти. Dell Precision 7770 Workstation будет оснащен 256 ГБ оперативной памяти DDR5-4800 (64 ГБ x 4) и четырьмя твердотельными накопителями, включая основной накопитель Kingston Fury емкостью 4 ТБ для ОС и тройные твердотельные накопители Intel P5318M 15.36 TM. Ноутбук получит 17,3-дюймовый дисплей разрешением 3840x2400, соотношение сторон 16:10 и яркостью 1000 нит.

Цена Dell Precision 7770 Workstation может превысить 5000 долларов, учитывая его характеристики.
Представлен ноутбук Huawei MateBook 16 (2022)…
Представлен ноутбук Huawei MateBook 16 (2022)Сегодня был представлен новый ноутбук Huawei MateBook 16 (2022) с дисплеем 2,5K. Ноутбук представляет соб…
Выпущен ноутбук Asus ExpertBook B5 Flip OLED с процессором I…
Выпущен ноутбук Asus ExpertBook B5 Flip OLED с процессором IСегодня компания Asus представила новый ноутбук Asus ExpertBook B5 Flip OLED. Новый ноутбук от тайваньско…
Ноутбук Realme Book Prime готов к выходу …
Ноутбук Realme Book Prime готов к выходу Сетевые источники сообщают о том, что мировая премьера ноутбука Realme Book Prime состоится в апреле этог…
Анонсирован ноутбук Craob X без разъемов и портов…
Анонсирован ноутбук Craob X без разъемов и портовБренд Craob анонсировал ноутбук толщиной 7 мм, получивший название Craob X. …
Ноутбуки Gigabyte Aero 2022 года получат процессоры Intel 12…
Ноутбуки Gigabyte Aero 2022 года получат процессоры Intel 12Gigabyte объявила о выпуске обновленной линейки ноутбуков Aero, которая теперь оснащена новейшим и лучшим…
Ноутбук Redmi Book Pro 15 2022 появился в продаже…
Ноутбук Redmi Book Pro 15 2022 появился в продажеБренд Redmi дал старт китайским продажам ноутбука Redmi Book Pro 15 2022, который доступен в трех версиях…
Представлены обновленные игровые ноутбуки ASUS ROG Strix G…
Представлены обновленные игровые ноутбуки ASUS ROG Strix GКомпания ASUS представила обновленные геймерские ноутбуки ROG Strix G, которые получили версии с разными …
Выпущен новый ноутбук Dell G15 5520…
Выпущен новый ноутбук Dell G15 5520Dell выпустила G15 5520, обновленную версию 5510. G15 5520 поставляется с выбором между двумя процессорам…
Обзор HONOR MagicBook 15 R5-5500U (BMH-WFQ9HN). Ультрабук для работы и учебыОбзор HONOR MagicBook 15 R5-5500U (BMH-WFQ9HN). Ультрабук для работы и учебы
Обзор Lenovo Legion C7 15IMH05. Ноутбук для монтажа видео и игрОбзор Lenovo Legion C7 15IMH05. Ноутбук для монтажа видео и игр
Обзор ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS-HF119T. Топовый игровой ноутбук с Ryzen 5900HX и RTX 3080Обзор ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS-HF119T. Топовый игровой ноутбук с Ryzen 5900HX и RTX 3080
Обзор Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5. Ультрабук представительского классаОбзор Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5. Ультрабук представительского класса
Как продлить жизнь ноутбука: 5 основных правил по уходуКак продлить жизнь ноутбука: 5 основных правил по уходу
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor