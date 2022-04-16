Dell работает над ноутбуком для рабочих станций Precision 7770 Workstation

Dell готовит невероятно быстрый ноутбук для рабочих станций Precision с грядущим 16-ядерным процессором Intel W12985 Alder Lake и графическим процессором NVIDIA RTX A6000.

Процессор Intel W12985 будет работать на базовой частоте 3,2 ГГц и на повышенной частоте 5,0 ГГц, 30 МБ кэш-памяти. Графический процессор RTX A6000 с 16 ГБ видеопамяти. Dell Precision 7770 Workstation будет оснащен 256 ГБ оперативной памяти DDR5-4800 (64 ГБ x 4) и четырьмя твердотельными накопителями, включая основной накопитель Kingston Fury емкостью 4 ТБ для ОС и тройные твердотельные накопители Intel P5318M 15.36 TM. Ноутбук получит 17,3-дюймовый дисплей разрешением 3840x2400, соотношение сторон 16:10 и яркостью 1000 нит.

Цена Dell Precision 7770 Workstation может превысить 5000 долларов, учитывая его характеристики.