Dell выпускает игровые новые ноутбуки линейки Alienware

Alienware выпускает новейшие ноутбуки Alienware M17 R5 и Alienware x17 R2.

Ноутбуки Alienware основаны на платформе AMD и включают в себя процессоры AMD Ryzen серии 6000, графику AMD Radeon серии RX 6000 и новые технологии AMD Smart. Ноутбуки предлагают панели с разрешением FHD (1920 x 1080), частотой 480 Гц и временем отклика 3 мс. Модели поддерживают технологии AMD FreeSync и NVIDIA G-SYNC с Advanced Optimus. Также есть версии с дисплеями UHD (3840 x 2160), 120 Гц, 3 мс.

Ноутбуки Alienware M17 R5 и Alienware x17 R2 поступили в продажу. Цена моделей варьируется в зависимости от конфигурации.