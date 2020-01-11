Dell выпускает игровой ноутбук с восьмиядерным процессором

Ноутбук Dell G5 15 Special Ryzen обещает стать самым мощным игровым ноутбуком в своем классе. Выход модели запланирован на весну этого года. Флагманская конфигурация ноутбука Dell G5 15 Special Edition Ryzen будет иметь процессор AMD Ryzen 7 4800H с восемью ядрами Zen 2 с тактовой частотой от 2,9 ГГц до 4,2 ГГц вместе с дискретным графическим процессором AMD Radeon RX 5600M.

Ноутбук использует технологию AMD SmartShift для динамического переключения питания между графическим процессором и процессором для получения максимально возможной производительности. Ноутбук поддерживает технологию AMD FreeSync. Разработчики установили Web-камеру с инфракрасным датчиком.

G5 15 SE Ryzen оснащен 15,6 дюймовым экраном с разрешением FullHD и частотой обновления экрана до 144 Гц. Ноутбук может быть оснащен SSD накопителем до 1 Тб и HDD диском на 2 Тб. Сколько оперативной памяти будет не известно. Ryzen Special Edition оборудован портами USB-A, USB Type-C, слот для SD карт.