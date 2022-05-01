Dell выпустила ноутбук XPS 13 Plus по рекомендованной цене 1299 долларов

Ноутбук Dell XPS 13 Plus с футуристичным дизайном был представлен на выставке CES 2022 и уже доступен для заказа, подтвердила компания.

Dell XPS 13 Plus оснащен 13,4-дюймовым экраном с соотношением сторон 16:10, пиковой яркостью 500 нит, процессором Intel Core i5 12-го поколения и конфигурацией 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти (SSD). XPS 13 имеет более футуристический дизайн, чем его предшественник. Он включает в себя ряд функциональных клавиш с подсветкой, похожий на сенсорную панель Plus Touch Bar, а клавиатура расположена прямо на корпусе. Новый трекпад практически незаметен внутри стеклянной подставки для запястий. В качестве опции также доступен сенсорный экран Gorilla Glass 7 3.5K OLED.

Цена Dell XPS 13 Plus составляет 1299 долларов.
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