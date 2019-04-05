Dell выпустила ноутбуки на AMD Ryzen Mobile 3000

Компания Dell официально представила новое поколение ноутбуков линейки Inspiron 5000 на процессорах AMD Ryzen Mobile 3000. Длительное время в сети ходили слухи, что крупные компании перейдут на процессоры данного производителя, а теперь это уже не слухи, а официальная информация. Стоимость новых ноутбуков пока что не называется, но они, по идее, должны быть немного более доступными, чем аналог на Intel. И это хорошие новости, ведь теперь мы можем с уверенностью говорить, что процессоры AMD вновь в строю и могут создавать конкуренцию главному игроку на рынке. Будем следить за ситуацией и расскажем вам все самые необходимые детали о новых устройствах, как только эта информация появится. Если хотели доступный ноутбук — ждите.