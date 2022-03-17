Dell выпустила новый игровой монитор серии G

Компания Dell представила новый монитор G3223Q — это 32-дюймовая и 4K/UHD версия модели G2722HS. Он предлагает два порта HDMI 2.1, а также DisplayPort 1.4 и подключение «SuperSpeed» USB типа A.

Dell утверждает, что настроила этот монитор для «геймплея без разрывов» с частотой обновления 144 Гц (с VRR ) на ПК, хотя на консоли она снижается до 120 Гц. Dell G3223Q также имеет сертификат VESA DisplayHDR 600 и совместим с новым режимом экранного меню Creator от OEM-производителя.

Его родной брат G3223D имеет разрешение QHD и заменяет подключение USB type-C (с возможностью подачи питания 15 Вт) на новейший стандарт HDMI. Dell G3223Q также имеет повышенную частоту обновления 165 Гц. он имеет время отклика GtG 1 миллисекунду (мс), AMD FreeSync Premium Pro и сертификацию TÜV ComfortView Plus от синего света. Монитор оценен в 719,99 долларов и будет доступен с 30 марта 2022 года.